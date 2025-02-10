Фламинго на фоне энергокомбината запечатлел блогер из Актау

Фото Азамата Сарсенбаева

Краснокнижных птиц удалось снять на видео местному блогеру Азамату Сарсенбаеву сегодня, 10 февраля.

Видео автор выложил в своем Instagram.

Фламинго возвращаются в Мангистау, - отметил автор видео в своей публикации в Instagram.

Напомним, в 2024 году отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Позже он поделился в социальных сетях, что ему может грозить штраф и уголовное наказание за передержку у себя дома спасенного птенца фламинго, который застрял в снегах в районе Каражанбаса. При этом никто из уполномоченных органов, по словам блогера, не обратился к нему и не предложил помощи.

После этого птицу забрали в алматинский зоопарк. Сотрудники зоопарка выложили видео со спасённым птенцом фламинго.