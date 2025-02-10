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10.02.2025, 10:17

Фламинго на фоне энергокомбината запечатлел блогер из Актау

Общество 0 2 518 Лиана Рязанцева

Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось запечатлеть скопление розовых фламинго на озере Караколь на фоне энергокомбината ТОО «МАЭК». 

Фото Азамата Сарсенбаева
Фото Азамата Сарсенбаева

Краснокнижных птиц удалось снять на видео местному блогеру Азамату Сарсенбаеву сегодня, 10 февраля.

Видео автор выложил в своем Instagram.

Фламинго возвращаются в Мангистау, - отметил автор видео в своей публикации в Instagram.

Напомним, в 2024 году отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Позже он поделился в социальных сетях, что ему может грозить штраф и уголовное наказание за передержку у себя дома спасенного птенца фламинго, который застрял в снегах в районе Каражанбаса. При этом никто из уполномоченных органов, по словам блогера, не обратился к нему и не предложил помощи.

После этого птицу забрали в алматинский зоопарк. Сотрудники зоопарка выложили видео со спасённым птенцом фламинго. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ну всё капец блогеру, теперь за фото закрытого объекта ОШТРАФУЮТ.
10.02.2025, 11:51
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