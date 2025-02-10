В мае 2025 года планируют запустить опреснительный завод морской воды в Кендерли

Основные строительные работы уже завершены. Ведутся работы по инженерной инфраструктуре. Новый завод обеспечит жителей Жанаозена стабильным доступом к питьевой воде, сообщает пресс-служба АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).

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По данным КМГ, завод мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки решит проблему дефицита питьевой воды в Жанаозене.

Завершены строительные работы. Работы по инженерной инфраструктуре выполнены на 97%. Завершены прокладка магистрального водопровода для подачи опреснённой воды в Жанаозен (201 км), строительство линии электропередач (83 км) и автодороги протяжённостью 40 км. Монтаж газопровода (46 км) выполнен на 97%. В феврале-марте завершатся морские работы по укладке водосбросных и водосборных трубопроводов. Объект введут в эксплуатацию в мае 2025 года, - сообщает пресс-служба нацкомпании.

В компании отметили, что завод не только обеспечит жителей Жанаозена питьевой водой, но и высвободит ресурсы магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» для развития промышленности региона.

В строительных работах задействованы 350 человек и 60 единиц техники.

Напомним, что проект строительства опреснительного завода морской воды в Кендерли реализуется во исполнение поручения Главы государства. В 2022 году сообщалось, что общая стоимость проекта составила 87,8 млрд тенге. Срок реализации проекта - 2022–2024 годы.