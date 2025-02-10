Мнение жителей о реконструкции парка «Акбота»: акимат Актау еще не принял решение

Акимат Актау еще не принял окончательное решение по результатам опроса среди горожан касательно реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. Редакция Lada.kz подготовила подборку основных пожеланий горожан.

фото из архива Lada.kz

Согласно опросу горожан в социальной сети, многие просят в парке высадить побольше зеленых насаждений и установить площадки для детей и подростков.

Большой и красивый парк без машинок и всякой лишней атрибутики. Лучше обустроить площадку для подростков, где они смогут кататься на скейтбордах, потому что сейчас они делают это возле Вечного огня из-за отсутствия подходящего места. Также необходимо установить больше лавочек, а по периметру оборудовать беговую дорожку и велодорожку, — написала одна из жительниц города.

Высадить деревья и обязательно обеспечить их полив. Сделать бесплатную скейт-площадку для катания на роликах, скейтах, велосипедах, в том числе горных. Одним словом, создать масштабную площадку вместо проката машинок. Нужно установить больше лавочек и урн, посадить газон и организовать систему орошения. С удовольствием приходила бы в парк и лежала на траве, как в школьные годы — мы с классом часто так делали, болтали и отдыхали, — написала другая жительница города.

Жители Актау начали приводить примеры благоустройства парков в других городах и странах, предлагая взять за основу лучшие решения.

В первую очередь — полив деревьев. Необходимо установить навесы, удобные и стильные скамейки, как на набережной Баку: на них можно и сидеть, и, развернувшись, выпить кофе, ведь спинка может служить небольшим столиком. Важно обустроить детскую зону с экоплощадками. В идеале — фонтан, где вода бьет прямо из-под земли, — поделилась своим мнением жительница города.

Сделайте парк, как в Алматы: больше деревьев — лиственных и хвойных, отремонтируйте дорожки, установите больше скамеек с освещением. Необходимо восстановить площадку для скейтбордистов, а также организовать работу охраны и садовников, которые будут следить за территорией, — предложил один из горожан.

Посмотрите на другие города: Шымкент, Астана, Алматы, Санкт-Петербург и другие. Такого позора, как «Акбота», нет нигде! И не забывайте, что после реконструкции и благоустройства за объектом необходимо ухаживать! Охранять и поддерживать его в порядке постоянно, а не временно! А ваши новые проекты учитывают эти важные моменты?, — возмущаются горожане.

Некоторые горожане выразили скептицизм, заявив, что опрос бессмысленный, так как, по их мнению, власти все равно примут решение по своему усмотрению, независимо от пожеланий жителей.

То есть, под предлогом учета мнения горожан отделы акимата вовсе не хотят работать? Все равно ведь сделаете по-своему — так, как вам удобно, а не жителям. Хорошо, если вообще не продадите территорию под застройку. И на том спасибо, — возмутился один из горожан.

Многие жители города выступают за прекращение проката машинок и велосипедов в парке, считая, что это мешает комфортному отдыху и свободному передвижению пешеходов.

Сначала убрать машинки, повозки и прочие электрокары с территории парка, а уже потом восстановить весь зеленый фонд, который был беспощадно уничтожен, — предлагают горожане.

Больше скамеек, деревьев, зелени… Важно оставить достаточно пространства, чтобы парк мог вместить больше людей. И, самое главное — обеспечить безопасность для жителей и детей города! Спасибо акиму за проведенный соцопрос, — написал один из горожан.

В городском акимате сообщили, что окончательное решение по результатам опроса еще не принято.

Аналогичный опрос будет также направлен в образовательные учреждения, чтобы школьники также могли принять участие в процессе реконструкции городского парка. На основе уже полученных результатов будет организовано голосование, по итогам которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках данного проекта, - подчеркнули в акимате.

Напомним, акимат Актау 23 января 2025 года в социальных сетях запустил опрос по реконструкции парка «Акбота» в 4А микрорайоне. По данным городской администрации, цель опроса – узнать мнение жителей о том, как они видят будущее обновление места массового досуга. Власти хотят учесть предпочтения горожан, чтобы создать комфортное и современное пространство для отдыха.

В 2024 году горожане жаловались на бездействие коммунальщиков и чиновников городского акимата — единственный парк «Акбота», который создавался, чтобы жители могли проводить время на свежем воздухе, фактически заброшен и находится в удручающем состоянии.

В 2024 году чиновники заявляли, что разрабатывается ПСД на полную реконструкцию парка «Акбота».