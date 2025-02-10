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10.02.2025, 13:52

Комфортабельные автобусы запустят между Актау и Жанаозеном

Общество 0 3 924 Лиана Рязанцева

С 11 февраля 2025 года по маршруту Актау-Жанаозен-Актау будут запущены новые современные, комфортабельные автобусы. Об этом заявили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

По информации управления, завтра, 11 февраля, будут запущены комфортабельные автобусы по маршруту Актау-Жанаозен-Актау.

Начальная остановка: 

  • из Актау - 31 микрорайон, парковка возле «Желтого рынка».
  • из Жанаозена - парковка перед торговым домом «Озен» на территории рынка «Жибек жолы».

Стоимость проезда в одну сторону:

- взрослым - 750 тенге.

- детям (7-18  лет) - 375 тенге.

Время курсирования: 11 февраля - с 09:00, а с 12 февраля - с 07:00.

 Автобусы будут двигаться навстречу друг другу из двух городов одновременно, в противоположных направлениях, - отметили в управлении.

Напомним, что в связи с подключением еще одного дополнительного автобуса будут курсировать регулярные маршруты Актау - Форт-Шевченко - Актау, Актау - Шетпе - Актау, Актау - Бейнеу - Актау с новым графиком. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Так вроде есть автобусы. Или эти будут ещё комфортнее? ))))
10.02.2025, 10:52
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