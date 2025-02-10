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10.02.2025, 15:27

Мангистау - лидер по сумме наложенных штрафов

Общество 0 2 008 Лиана Рязанцева

Сумма административных штрафов в 2024 году достигла очередного максимума с ростом на 64%. Лидерами по сумме наложенных административных штрафов за 2024 год стали Алматы и Мангистауская область: 60,1 млрд и 40,5 млрд тг соответственно, сообщают аналитики Finprom.kz.

 

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

По данным аналитиков, в 2024 году казахстанцев оштрафовали на рекордные 304 миллиарда тенге за административные правонарушения.

В региональном разрезе лидерами по сумме наложенных административных штрафов за 2024 год стали Алматы и Мангистауская область: 60,1 млрд и 40,5 млрд тенге соответственно.

Рекордно большая по сравнению с другими регионами сумма штрафов в Южной столице связана по большей части с ситуацией на дорогах. Сразу 40,1 млрд из 60,1 млрд тенге там пришлось на административные взыскания за нарушения на транспорте и в дорожном хозяйстве. Большая сумма штрафов в Мангистауской области — не закономерность, а скорее разовая история. Сразу 76,2% от общей суммы, или 30,9 млрд тенге, в регионе пришлось лишь на одно экологическое правонарушение — превышение лимитов накопления или захоронения отходов предприятием. Такой серьёзный штраф ещё не взыскан в бюджет, что значительно повлияло на долю взысканных административных штрафов по Мангистауской области, и сделало её самой малой в стране: 17,3%, - отмечают аналитики.

Большую часть административных штрафов в Казахстане (90,9% от общего количества) правоохранители выписали в прошлом году за нарушения на дорогах. Наиболее частыми были случаи превышения скорости и несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

Также административные штрафы были выписаны и по другим разделам статей КоАП РК. В число категорий самых «денежных» для бюджета правонарушений вошли административные правонарушения в области налогообложения, правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность и правонарушения в области торговли и финансов.

Напомним, на 31 миллиард тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз». На компанию наложили штраф за сброс сточных вод и накопление буровых отходов. 

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