Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 11 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 11 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 11 февраля, проведение плановых работ запланировано в 28 микрорайоне (ТП 28-06).

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 5, 4, 2, 1, 18, 6, 7.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 11 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, в доме № 25 (без отключения технической воды);

2 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 21, 24, 33;

4 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 68;

33 микрорайон, в доме № 7 (без отключения питьевой воды);

микрорайон Толкын-1, отключат питьевую воду во всех домах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 17 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.