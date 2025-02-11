В Бейнеу незаконно завышали тарифы за подключение к электросетям

Прокуратура Бейнеуского района установила, что ГКП «Бейнеуэнергосервис» незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии.

Примером является случай с ИП «Ермагамбетова», с которого было взыскано более 160 тыс. тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тыс. тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт. По акту надзора прокуратуры произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии: для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей — на 61% (380 вольт) и 52% (220 вольт), - заявили в ведомстве.