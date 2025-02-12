Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 12 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 12 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 12 февраля, проведение плановых работ запланировано в 32Б микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключат техническую воду в домах №8, 9;

2 микрорайон, технической воды не будет в домах №№33, 73;

4 микрорайон, снабжение технической водой временно прекратят в доме №68;

28 микрорайон отключат техническую воду в доме №38.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 9, 13, 14, 15, 24 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.