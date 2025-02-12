Жители Мангистау могут задать вопрос о паводках главе управления предупреждения ЧС

Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Мангистауской области Данияр Елшибаев ответит на вопросы населения в прямом эфире, который состоится сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ДЧС Мангистауской области

В прямом эфире начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Мангистауской области Данияр Елшибаев ответит на интересующие вопросы касательно принимаемых мер по предотвращению возможных последствий паводков.

Прямой эфир пройдет сегодня, 12 февраля, в 11:00 часов на официальных страницах центра общественных коммуникаций и акимата области.