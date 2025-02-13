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12.02.2025, 21:21

Дрифтера на внедорожнике оформила полиция в Актау

Общество 0 1 867 Сергей Кораблев

Жителя Актау оштрафовали за дрифт на парковке. Нарушителя выявили в ходе мониторинга соцсетей. Подробности сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что водитель Toyota 4Runner совершал дрифт на заснеженной парковке у гипермаркета «Дина» сегодня, 12 февраля, ранним утром.

Инспекторы установили личность автовладельца и составили на него протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

Наказание влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (393 200 тенге) месячных расчетных показателей.

Напомним, ранее устроившему дрифт на площади перед амфитеатром в 15 микрорайоне водителю выписали протокол по четырем статьям административного кодекса.

Также водитель Lexus на своей странице Instagram опубликовал видео дрифта на стоянке возле одного из торговых центров в 9 микрорайоне. На него тогда был составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки).

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