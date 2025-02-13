Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 13 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 13 февраля.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 13 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 13 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 11, 14, 15 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме № 26 в 17 микрорайоне.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)