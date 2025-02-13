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13.02.2025, 09:39

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 13 февраля

Общество 0 1 500 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 13 февраля.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 13 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 13 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 2 микрорайон, отключат питьевую воду в доме №5;
  • 12 микрорайон, отключат техническую воду в доме №9;
  • 32В микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома №8;
  • питьевую воду в связи с порывом отключат в домах микрорайона Толкын-1.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 1, 11, 14, 15 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие отопления в доме № 26 в 17 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.  

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