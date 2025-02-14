Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 14 февраля.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 14 февраля, проведение плановых работ запланировано в 17 и 32Б микрорайонах.
С 09:00 до 12:30 отключение электроэнергии планируется в жилом комплексе Green Plaza в 17 микрорайоне.
С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в 32Б микрорайоне. Под ограничением жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 9, 14 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №46 в 14 микрорайоне и в доме №1А в 13 микрорайоне.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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