18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.88
518.59
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.02.2025, 09:40

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 февраля

Общество 0 1 775 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 14 февраля.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 14 февраля, проведение плановых работ запланировано в 17 и 32Б микрорайонах.

С 09:00 до 12:30 отключение электроэнергии планируется в жилом комплексе Green Plaza в 17 микрорайоне. 

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в 32Б микрорайоне. Под ограничением жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 12 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 9;
  • 13 микрорайон, без технической воды останутся жители домов №№ 8, 36, 37, 38, 39, 40, 42;
  • 28А микрорайон, отключат техническую воду в доме № 3;
  • 29 микрорайон, отключат питьевую воду в доме № 15;
  • 32В микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;
  • Без технической воды останутся жители микрорайона Толкын-1.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 9, 14 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №46 в 14 микрорайоне и в доме №1А в 13 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
11мкр 2 дня уже нет ни горячей воды, ни отопления
14.02.2025, 10:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...