Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 14 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 14 февраля, проведение плановых работ запланировано в 17 и 32Б микрорайонах.

С 09:00 до 12:30 отключение электроэнергии планируется в жилом комплексе Green Plaza в 17 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в 32Б микрорайоне. Под ограничением жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

12 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 9;

13 микрорайон, без технической воды останутся жители домов №№ 8, 36, 37, 38, 39, 40, 42;

28А микрорайон, отключат техническую воду в доме № 3;

29 микрорайон, отключат питьевую воду в доме № 15;

32В микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12;

Без технической воды останутся жители микрорайона Толкын-1.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 9, 14 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в доме №46 в 14 микрорайоне и в доме №1А в 13 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.