Кто должен платить на первом свидании: видеоопрос Lada.kz

Четырнадцатое февраля – День всех влюбленных. Да, многие скажут, что праздник «не наш», однако он служит поводом для того, чтобы провести время по-особенному, оставив все дела на потом. Корреспондент Lada.kz провел опрос среди жителей, в рамках которого они ответили, кто должен платить на первом свидании – мужчина или женщина?

Коллаж: Lada.kz

Жители и жительницы Актау ответили на вопрос: кто должен платить на первом свидании – мужчина или женщина?

Как показал опрос, большая часть мужчин все также остаются джентльменами, которые готовы брать инициативу в свои руки как по части приглашения на свидания, так и по части организации сюрпризов для прекрасной половины человечества.

Женщины поддерживают такую инициативу, но также выражают готовность делить счет пополам в частных случаях.

Подробнее – в видео.

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