Жуткая пещера Караган Босага в Мангистау: впечатления жительницы Актау

Жительница Актау Александра Теметра на своём YouTube-канале поделилась впечатлениями о поездке по пещерам в Мангистауской области.

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На странице Александры Теметра указано, что она путешествует в своё удовольствие, живёт в Актау и снимает контент о поездках по Мангистау и другим странам. По ее словам, она исследует как популярные, так и малоизвестные места, увлекается мотокроссом, парапланеризмом, вейкбордингом, кайтсёрфингом, рыбалкой, игрой на барабанах и регулярно пробует экстремальные виды активности.

Девушка, называющая себя амбассадором путешествий, опубликовала на своём YouTube-канале видео о пещерах Мангистау.

Караган Босага (Қараған босаға), или пещера Караган, была местом, куда я мечтала попасть с момента нашего визита в пещеры Балаюук и Утебай. Наконец представилась такая возможность! Чтобы сделать выпуск интересным даже для тех, кто по разным причинам не может поехать в Устюрт, мы дополнили его посещением пещер, расположенных ближе к Актау, - отметила Александра.

В видео представлены кадры пещер в селе Курык и других местах вдоль побережья.