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14.02.2025, 14:08

Замакима Актау Бауыржан Есенов: Бесхозные электросети создают проблемы

Общество 0 2 015 Лиана Рязанцева

Сегодня, 14 февраля, под председательством заместителя акима Актау Бауыржана Есенова состоялось совещание по вопросу несвоевременного заключения государственными учреждениями города договоров на электроснабжение, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

В совещании приняли участие руководители государственных учреждений и бюджетных организаций города.

Бауыржан Есенов заявил, что аварии и повреждения на бесхозных электросетях затрудняют оперативное выявление ответственных и устранение неисправностей.

Перекладывание ответственности между различными сторонами вызывает обоснованное возмущение среди жителей города, поэтому ГКП «Актауское управление электрических сетей» должно незамедлительно приступить к взятию на баланс бесхозных сетей и трансформаторов на обслуживаемых участках, — сказал заместитель акима Актау.

Директор ГКП «АУЭС» Ганибек Акжигитов сообщил, что на сегодняшний день несколько учреждений города до сих пор не заключили договоры на электроснабжение. В результате, по его словам, компания накопила значительную задолженность.

Мы несём значительные финансовые потери. Единственное решение этой проблемы — прекратить подачу электроэнергии, — сказал Ганибек Акжигитов.

Бауыржан Есенов напомнил руководителям государственных учреждений, что электрическая энергия — это товар на рынке, который может стать предметом хищения или незаконного обогащения со стороны недобросовестных граждан и субъектов бизнеса. Невыполнение обязательств по заключению договоров приведет к прекращению подачи электроэнергии и штрафным санкциям со стороны поставщика.

АУЭС должно в кратчайшие сроки приступить к кольцеванию электросетей в микрорайонах. Это повысит надежность сетей: в случае выхода из строя линии или трансформатора электричество будет поступать через альтернативный путь, что снизит вероятность отключений. Кольцевая схема обеспечит устойчивость к авариям и возможность быстро перенаправлять поток энергии при повреждении оборудования, что сократит время восстановления подачи электроэнергии. Эти меры помогут снизить жалобы граждан на работу коммунальных служб акимата, — подытожил Бауыржан Есенов.

По итогам совещания принято решение незамедлительно заключить договоры на электроснабжение. Контроль за выполнением поручен отделу жилищно-коммунального хозяйства Актау.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
bekenova
bekenova
Жемчужная 1 и 1/1 сколько раз ходили в Акимат, в ЖКХ, не хотят передавать на баланс АУЭС. в 2021 году зам.аким города Гусман на совещании сказал взять на баланс , и до сих пор на балансе ЖК. Просим вас помочь
14.02.2025, 10:05
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