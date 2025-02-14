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14.02.2025, 15:44

Бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» в Актау обвиняют руководство в невыплате расчетного жалования

Общество 0 1 771 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz 14 февраля снова поступила жалоба от бывших и работающих сегодня сотрудников частной школы «Gasyr Lyceum». Они обвиняют руководство в невыплате расчетных, задержке заработной платы и обязательных отчислений. В департаменте Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото учителей лицея
Фото учителей лицея

Бывшие учителя школы «Gasyr Lyceum» заявляют о невыплате расчетных выплат после увольнения и нарушении трудового законодательства со стороны учредителя учебного заведения. По их словам, многим сотрудникам не были выплачены положенные суммы при увольнении, а обязательные пенсионные и медицинские отчисления (ОПВ и ОСМС) не перечислялись.

Несмотря на неоднократные обращения в трудовую инспекцию, прокуратуру, отдел образования и акимат, ситуация остается нерешенной. Наши жалобы пока не привели к конкретным действиям со стороны контролирующих органов. Учредитель школы ежедневно нас «кормит завтраками», лишь обещая, но не выполняя своих обязательств, - жалуются учителя.

Сотрудники лицея требуют от руководства образовательного учреждения исполнения своих обязательств и соблюдения трудового законодательства. Они также рассчитывают на оперативное вмешательство государственных органов, отвечающих за защиту прав работников.

В департаменте Комитета государственной инспекции труда по Мангистауской области сообщили, что на основании коллективного обращения сотрудников ТОО «Gasyr Lyceum» назначена внеплановая проверка.

Для проведения проверки государственные инспекторы посетили лицей. Однако в это время директор ТОО «Gasyr Lyceum» отсутствовал. В связи с отсутствием доверенности на других работников не представилось возможным провести внеплановую проверку, соответственно, получить документы к проверке, узнать сумму задолженности по заработной плате, - заявили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что направили письмо в органы прокуратуры о содействии в данном вопросе.

Также материалы направлены в Специализированный административный суд Мангистауской области для рассмотрения вопроса привлечения юридического лица к административной ответственности по части 4 статьи 462 КоАП РК, - заключили в департаменте.

Статья 462. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований. Часть 4. Непредоставление либо несвоевременное предоставление проверяемыми субъектами информации о мерах, которые будут приняты по устранению нарушений, выявленных органами контроля и надзора, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей, или 78 640 тенге. 

Редакция Lada.kz также получила комментарий от городской прокуратуры. 

В части заработной платы учителей, где не выплачены пенсионные отчисления, подоходные, вынесено представление об устранении нарушений законности в адрес управления государственных доходов. В части неисполнения договорных обязательств со стороны учреждения родителям разъяснены правила  подачи иска в гражданский суд, - заявили в прокуратуре.

Напомним, в декабре 2024 года в редакцию Lada.kz группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что не получают заработную плату уже два месяца. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Позже в редакцию Lada.kz обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

Уже 2 февраля 2025 года у журналистам издания с жалобой вновь обратились учителя из «Gasyr Lyceum» и родители школьников. По их словам, в школе не проводится полноценный учебный процесс из-за увольнения педагогов.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что учащихся «Gasyr Lyceum» переводят в государственные школы на основании заявлений их родителей. Кроме того, учителям, оставшимся без работы, предложили свободные вакансии в других образовательных учреждениях. 

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