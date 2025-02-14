Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проведёт приём граждан

Приём граждан начнётся 17 февраля и будет проводиться в будние дни вплоть до конца 2025 года. Запись осуществляется заранее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области - полковник Мурат Муханов будет проводить личный прием граждан.
Начнётся он 17 февраля и будет проводиться в будние дни вплоть до конца 2025 года, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
В ведомстве отметили, что необходимо предварительно записаться по контактному номеру: 701-706.
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