Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проведёт приём граждан

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области - полковник Мурат Муханов будет проводить личный прием граждан.

Начнётся он 17 февраля и будет проводиться в будние дни вплоть до конца 2025 года, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.