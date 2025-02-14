С начала года в Мангистау зарегистрировано 44 случая кори

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе.
По данным ведомства, в Мангистауcкой области за период с 1 января по 14 февраля 2025 года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 44 случая кори.
Из них зарегистрировано:
- 7 случаев в возрасте до 1 года;
- 30 случаев в возрасте от 1 до 14 лет;
- 2 случаев в возрасте от 15 до 18 лет;
- 5 случаев в возрасте от 19 лет и старше.
Санэпидемиологи отмечают, что единственным эффективным способом защиты от кори является – вакцинации.
Для профилактики заболевания в соответсвии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь эпидемический паротит, краснуха) в возрасте 1 года и ревакцинация в возрасте 6 лет (повторная вакцинация), - отметили санэпидемиологи.
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