С начала года в Мангистау зарегистрировано 44 случая кори

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области предоставили данные о текущей ситуации с корью в регионе.

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По данным ведомства, в Мангистауcкой области за период с 1 января по 14 февраля 2025 года с лабораторным подтверждением зарегистрировано 44 случая кори.

Из них зарегистрировано:

- 7 случаев в возрасте до 1 года;

- 30 случаев в возрасте от 1 до 14 лет;

- 2 случаев в возрасте от 15 до 18 лет;

- 5 случаев в возрасте от 19 лет и старше.

Санэпидемиологи отмечают, что единственным эффективным способом защиты от кори является – вакцинации.