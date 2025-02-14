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14.02.2025, 18:34

В Мангистау более пяти тысяч девочек получили прививку против вируса папилломы

Общество 0 554 Лиана Рязанцева

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области объяснили необходимость вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным департамента, с 30 сентября 2024 года по 13 февраля 2025 года в Мангистау вакцину против вируса папилломы человека получили 5109 девочек.

Среди привитых: 1864 в возрасте 11 лет, 1643 –12 лет и 1602 – 13 лет.

По регионам вакцинацию прошли:

  • в Актау – 893,
  • в Жанаозене – 1208,
  • в Тупкараганском районе – 289,
  • в Мангистауском районе – 503,
  • в Каракиянском районе – 278,
  • в Бейнеуском районе – 377,
  • в Мунайлинском районе – 1561 девочка.

Санэпидемиологи отмечают, что вакцинация направлена на снижение риска развития рака шейки матки - второго по распространённости вида онкологии среди женщин.

Вирус папилломы человека является одной из основных причин рака шейки матки и других онкологических заболеваний, поэтому профилактика этого вируса имеет критическое значение. Вакцинация до начала половой жизни практически полностью исключает возможность заражения вирусом и, соответственно, снижает риск развития рака. Вакцинация против ВПЧ признана безопасной и хорошо переносится. Важно отметить, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию, - отмечают специалисты.

 В Казахстане с сентября 2024 года с согласия родителей стартовала вакцинация против ВПЧ девочек-подростков 11 лет.  

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