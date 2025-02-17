Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 17 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 17 февраля.

Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 17 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в 34 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№1, 2, 5, 6.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 17 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

32В микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№1–5;

15 микрорайон, без технической воды временно будут дома №№14, 18А, 21;

11 микрорайон, без питьевой воды останутся жители домов №№1,2.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 13, 14, 27 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.