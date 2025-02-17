МАЭК задолжал опреснительному заводу 158 миллионов тенге

В регионе рассмотрено гражданское дело по иску ТОО «Опреснительный завод «Каспий»» (ОЗК) к ТОО «МАЭК» о взыскании 158 миллионов тенге за поставленную питьевую воду населению. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

© Фото: сайт ТОО «МАЭК»

Так, 1 июля 2024 года в связи с недостаточной выработкой питьевой воды и снабжения физических и юридических лиц Актау МАЭК обратился к истцу ОЗК за помощью в предоставлении питьевой воды, чтобы восполнить свои потребности, а также исполнить свои обязательства по обеспечению ресурсом населения.

Оплатить поставленные объемы ответчик обязался в течение 30 календарных дней со дня подписания актов о получения воды. Договорились о цене – истец согласился предоставить воду в сумме 449,24 тенге за 1 кубометр.

В октябре ОЗК предоставил ответчику воду в объеме 143 710 кубометров на сумму 64 560 790 тенге, в ноябре – 215 966 кубометров на сумму 97 020 565 тенге.

МАЭК расплатился лишь частично, перечислив ОЗК всего 3 288 768 тенге. Представители опреснительного завода решили взыскать оставшийся долг в размере 158 311 850 тенге через Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области.

В ходе примирительных процедур ответчик полностью признал иск, стороны заключили соглашение об урегулировании спора. ТОО «МАЭК» обязался погасить задолженность до 10 января 2025 года.

Определение суда вступило в законную силу.

Автор: Ольга Максимова