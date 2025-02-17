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17.02.2025, 18:04

Жители Актау могут задать вопросы по электроснабжению через call-центр МРЭКа

Общество 0 1 276 Наталья Вронская

С 1 января 2025 года в Казахстане начали действовать изменения в Законе «Об электроэнергетике». Одним из ключевых нововведений стала ликвидация энергоснабжающих организаций (ЭСО), занимавшихся продажей электроэнергии конечным потребителям. Их функции теперь выполняют энергопередающие организации. В Мангистауской области – это АО «МРЭК». Для вопросов от населения компания публикует мобильные, городские номера и контакт для обращений через мессенджер WhatsApp.

Фото с сайта mrek.kz
Фото с сайта mrek.kz

Для удобства населения АО «МРЭК» опубликовало номера мобильных телефонов, по которым можно получить ответы на вопросы, связанные с электроснабжением, начислениями, оплатой и другими услугами. Обращаться по ним можно в рабочее время.

Бывают случаи, когда специалисты не успевают ответить на звонок, так как консультируют посетителей Центра обслуживания потребителей (ЦОП) или уже разговаривают с другим абонентом. Просим вас набраться терпения и перезвонить позже. Специалисты АО «МРЭК» всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в решении любых ситуаций, связанных с электроснабжением, - сообщили в пресс-службе компании.

Номера городских стационарных телефонов: +7 (7292) 32-00-11, 32-00-14, 32-00-15.

Также потребители могут обращаться с вопросами через приложение WhatsApp: +7 (705) 748-08-09, +7 (705) 748-06-07.

Кроме того, жители Актау имеют возможность получить консультацию с понедельника по пятницу (с 08:30 до 17:30 часов) в Центре обслуживания потребителей по прежнему адресу: Актау, 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President». Для оплаты потребленной электроэнергии в ЦОП работают две специальные кассы.

Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 часов.

Напомним, в Мангистауской области обязанности энергоснабжающей организации с 2025 года взяла на себя энергопередающая организация АО «МРЭК», которая получила соответствующую лицензию. ТОО «Маңғыстау Жарық», обслуживавшее потребителей ранее, прекратило деятельность по электроснабжению. Все услуги, связанные с энергоснабжением, будут предоставляться через одну организацию. В АО «МРЭК» также разъяснили жителям Мангистауской области, как производить оплату за свои услуги.

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