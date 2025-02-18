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18.02.2025, 13:14

Как будет выглядеть новый аэропорт в Кендерли в Мангистау

Общество 0 6 329 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области реализуются несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, включая строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли, реконструкции железнодорожного вокзала «Мангистау», создание контейнерного хаба на базе СЭЗ морского порта Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Для строительства аэропорта в курортной зоне Кендерли выделен земельный участок площадью 599,0 гектаров. Как он будет выглядеть, в Центре общественных коммуникаций предоставили эскиз проекта.

Ранее сообщалось, что в текущем году приступят к строительству аэропорта, который в будущем будет принимать и отправлять самолеты большой вместимостью. На первом этапе будет построена взлетно-посадочная полоса шириной 35 метров и длиной 2200 метров для самолетов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные виды воздушных судов позволяют обеспечить воздушное сообщение от Астаны и Алматы до туристических мест области. Позже будут проведены работы по расширению этой полосы движения, а также появится возможность принимать более крупные самолеты типа Аirbus А320 и Boeing 737.

Акиматом Мангистауской области за счет средств местного бюджета также разработана проектно-сметная документация по реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала «Мангистау». Отмечается, что получено положительное заключение государственной экспертизы. В дальнейшем при наличии финансирования будут проводиться строительно-монтажные работы.

Кроме того, продолжается работа по созданию контейнерного хаба на базе СЭЗ морского порта Актау. Контейнерный хаб появится на территории площадью 19 га, находящейся в непосредственной близости с портом. Строительство объекта планируется завершить в четвертом квартале 2025 года. Потенциальным инвестором проекта определен морской порт Ляньюньган (Китай). В настоящее время ведутся работы по договору на оказание услуг по реализации вертикального планировочного строительства, осуществляется ежедневный контроль над ходом строительства.

В акимате рассказали про ремонт опасных участков дороги, соединяющих центр Тупкараганского района - город Форт-Шевченко с областным центром Актау. Власти региона отмечают, что стоит задача улучшить логистику так, чтобы комфортные условия почувствовали все жители района, которые многие годы обращались с этим вопросом. Решение этой задачи, как отмечают чиновники, позволит увеличить на 98% долю автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Кроме того, готовится технико-экономическое обоснование строительства автодороги «Бейнеу-Шалкар». Проведен анализ нескольких вариантов прохождения трассы, в том числе определены наиболее короткие, эффективные и оптимальные по затратам маршруты «Бейнеу-Шалкар» и «коридор Бейнеу - Бегимбет - Сексеуил - Западная Европа - Западный Китай».

В акимате региона подчеркнули, что строительство данного участка позволит сократить существующий маршрут «Трасека» до 900 километров и срок доставки грузов из Китая в Актау до двух суток.

В 2021 году начат капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Курык – Жетыбай» протяженностью 64 километра. В настоящее время полностью завершено и введено в эксплуатацию 40–64 километра. Ожидается, что к сентябрю этого года на участке дороги протяженностью 0–40 километров будет уложен гравийно-мастичный асфальтобетон, и объект сдадут в эксплуатацию, - сообщает Центр общественных коммуникаций.

По данным ЦОК, в порту Курык также реализуется ряд инфраструктурных проектов, в том числе проект по строительству многофункционального морского терминала «Саржа». Отмечается, что в настоящее время терминал частично запущен.

Кроме того, 27 мая 2024 года в рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов, первые два сухогруза принял морской терминал «Ерсай», входящий в состав порта Курык. Максимальный вес одной единицы груза достигает 300 тонн. В списке также проект, в рамках которого в морском порту Актау начнут проводить работы по углублению дна. Дноуглубительные работы затронут не только акваторию гавани и входной канал, но и морскую территорию рядом с причалами. Это обеспечит глубину, необходимую для безопасного мореплавания в акватории порта и стоянки судов на причалах, на следующие 3-4 года, сохраняя текущую динамику снижения уровня Каспийского моря. В случае дальнейшего снижения уровня моря будет проведена вторая очередь дноуглубительных работ в порту Актау. Такой подход, как отмечено, позволит более рационально использовать финансовые средства при проведении этих работ, - отметили в ЦОК.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Галина, это на бумаге всё хорошо. Они Акботу поднять не могут. Где мой Шевченко???
18.02.2025, 20:07
Галина63
Галина63
Самое интересное, что когда рисуют красивые картинки с новыми проектами, на них всегда столько зелени, а как построят, то вокруг желтизна песочная и наяву все это не так красиво, как было представлено. Нужно требовать, чтобы приемку строительства вели по этим самым картинкам, чтобы выполняли то, что обещают изначально.
18.02.2025, 09:11
Ingul
Ingul
Это типа что нам стоит дом построить: "нарисуем - будем жить". Уже много было грандиозных проектов: Актау-сити и т.д. Может сейчас получится?
18.02.2025, 09:01
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