18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.02.2025, 14:44

Детей, не получивших место в детских садах в Актау, приглашают на бесплатные занятия

Общество 0 1 060 Лиана Рязанцева

На базе яслей-сада №17 «Күншуақ» в 8 микрорайоне открыт консультационный пункт, где для детей от 2 до 6 лет бесплатно проводятся занятия по рисованию, физкультуре, музыке.

Фото специалистов консультационного пункта
Фото специалистов консультационного пункта

В консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста могут обратиться родители, чьи дети не посещают детский сад, чтобы получить помощь от различных специалистов.

Объявляется набор детей от 2 до 6 лет, не получивших место в детских садах города. Дети и их родители смогут получить бесплатную консультационную помощь от специалистов яслей-сада, включая логопеда, психолога, воспитателя и медицинского работника. Раз в месяц для детей проводятся занятия по рисованию, физкультуре, музыке и другим направлениям. Присутствие родителя на занятиях обязательно, – сообщили специалисты консультационного пункта.

Специалисты отмечают, что эти занятия помогут детям легче адаптироваться к детскому саду в будущем.

Консультационный пункт работает с 11:30 до 12:30.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 60-30-60.

Адрес: 8 микрорайон, здание 41.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...