Детей, не получивших место в детских садах в Актау, приглашают на бесплатные занятия

На базе яслей-сада №17 «Күншуақ» в 8 микрорайоне открыт консультационный пункт, где для детей от 2 до 6 лет бесплатно проводятся занятия по рисованию, физкультуре, музыке.

Фото специалистов консультационного пункта

В консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития детей раннего возраста могут обратиться родители, чьи дети не посещают детский сад, чтобы получить помощь от различных специалистов.

Объявляется набор детей от 2 до 6 лет, не получивших место в детских садах города. Дети и их родители смогут получить бесплатную консультационную помощь от специалистов яслей-сада, включая логопеда, психолога, воспитателя и медицинского работника. Раз в месяц для детей проводятся занятия по рисованию, физкультуре, музыке и другим направлениям. Присутствие родителя на занятиях обязательно, – сообщили специалисты консультационного пункта.

Специалисты отмечают, что эти занятия помогут детям легче адаптироваться к детскому саду в будущем.

Консультационный пункт работает с 11:30 до 12:30.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 60-30-60.

Адрес: 8 микрорайон, здание 41.