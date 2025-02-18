Полиция предупредила водителей Мангистау о старте ОПМ «Безопасная дорога»

С 18 по 21 февраля в Мангистауской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полиция Мангистау предупредила, что будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также предприняты меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.