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19.02.2025, 11:16

Автоматизированную систему взвешивания большегрузов установят в Мангистау

Общество 0 1 479 Лиана Рязанцева

В Мангистау будут автоматически взвешивать большегрузы для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в регионе. Об этом сообщается в Telegram-чате национальной компании «КазАвтоЖол».

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Согласно информации «КазАвтоЖол», на двух участках автодорог в Мангистауском и Каракиянском районах планируется установка автоматизированной системы взвешивания грузового транспорта. Данная мера направлена на сохранение дорожного покрытия в регионе, так как перегруженные машины существенно ускоряют разрушение трасс.

Перегруженный транспорт наносит большой ущерб дорогам. Появляется колейность, ямы, просадки. Для решения этой проблемы мы установим автоматизированную систему на двух участках. Одна — рядом с Жетыбаем, а другая — с Сайотесом, потому что гравий добывают в Шетпе, и машины оттуда уходят по разным направлениям — в сторону Актау либо Атырау. Эта мера поможет предотвратить повреждения дороги во время транспортировки грузов, - сказал директор филиала национальной компании «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов.

В компании отметили, что наибольшее количество случаев перегруза фиксируется на дорогах, расположенных вблизи песчаных и гравийных карьеров. В прошлом году водителей, нарушивших правила перевозок, по данным «КазАвтоЖол», оштрафовали на 83 миллиона тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Конечно транспортная инспекция и так не бедствовала, но рад за них, что появятся дополнительные посты для пополнения карманов. А асфальтированные дороги как разваливались, так и будут разваливаться, они изначально при строительстве уже нарушены при закладке фракций. Воровство у нас в почёте.
19.02.2025, 08:59
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