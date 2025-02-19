Автоматизированную систему взвешивания большегрузов установят в Мангистау

В Мангистау будут автоматически взвешивать большегрузы для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в регионе. Об этом сообщается в Telegram-чате национальной компании «КазАвтоЖол».

фото из архива Lada.kz

Согласно информации «КазАвтоЖол», на двух участках автодорог в Мангистауском и Каракиянском районах планируется установка автоматизированной системы взвешивания грузового транспорта. Данная мера направлена на сохранение дорожного покрытия в регионе, так как перегруженные машины существенно ускоряют разрушение трасс.

Перегруженный транспорт наносит большой ущерб дорогам. Появляется колейность, ямы, просадки. Для решения этой проблемы мы установим автоматизированную систему на двух участках. Одна — рядом с Жетыбаем, а другая — с Сайотесом, потому что гравий добывают в Шетпе, и машины оттуда уходят по разным направлениям — в сторону Актау либо Атырау. Эта мера поможет предотвратить повреждения дороги во время транспортировки грузов, - сказал директор филиала национальной компании «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов.

В компании отметили, что наибольшее количество случаев перегруза фиксируется на дорогах, расположенных вблизи песчаных и гравийных карьеров. В прошлом году водителей, нарушивших правила перевозок, по данным «КазАвтоЖол», оштрафовали на 83 миллиона тенге.