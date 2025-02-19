Жительница Актау пожаловалась на шлагбаум у роддома в 26 микрорайоне

В Актау местная жительница выразила недовольство установленным шлагбаумом на подъезде к родильному дому в 26 микрорайоне. По её словам, автомобили не пропускают к выходу, где выписывают рожениц, из-за чего женщинам с новорождёнными приходится идти пешком на морозе до встречающего их транспорта. В пресс-службе медучреждения прокомментировали жалобу.

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Она выразила недовольство установленным шлагбаумом на подъезде к родильному дому в 26 микрорайоне. По ее словам, при выписке рожениц из больницы встречающих родственников не запускают в здание, и людям приходится стоять на морозе и ждать.

Кроме того, автомобили не пропускают к выходу, где выписывают рожениц, из-за чего женщинам с новорождёнными на руках приходится в холодную погоду идти до машины, — пожаловалась жительница Актау.

По её словам, такая ситуация создаёт неудобства не только для выписывающихся мам, но и для их семей, которые приезжают их встречать. Особое беспокойство вызывают случаи, когда женщине после родов тяжело передвигаться самостоятельно.

В пресс-службе ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» прокомментировали жалобу жительницы.

Выписка из перинатального центра происходит с 14:00 до 16:00. Родильницы с новорожденными находятся в отделении. В комнате для выписки созданы все условия для смены одежды женщин и новорожденных, соблюдается тепловой режим. Рядом с дверью выписки расположена дверь приема передач, которая работает с 08:00 до 18:00 ежедневно. Шлагбаум необходим для созданий условий для беспрепятственного въезда машины скорой медицинской помощи, - сообщили в медучреждении.

В пресс-службе также подчеркнули, что у новорождённого, одетого по погоде и укутанного в тёплое одеяло, не снижается температура тела с момента выхода из дверей перинатального центра до посадки в автомобиль.