Проложено 500 метров дороги и установлено 1 200 метров бордюров в 16 микрорайоне Актау

В 16 микрорайоне продолжаются работы по строительству автомобильных и пешеходных дорог, а также внутренних инженерных сетей, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

Сегодня, 19 февраля, в городской администрации сообщили о проделанных работах по строительству инженерных сетей и дорог, начатых в 16 микрорайоне Актау.

На сегодняшний день в 16 микрорайоне проложено 1 300 метров водопровода и 1 700 метров канализационной сети. Кроме того, от АЗС «Bars Oil» до жилого комплекса «Айсар» установлено 1 200 метров бордюров, а также построено 500 метров автомобильных дорог, — сообщил руководитель Актауского городского отдела строительства Еркинбек Жаукан.

Напомним, в рамках проекта запланировано строительство 6 795 метров водопровода, 4 877 метров канализационной сети, 2 713,2 метра тепловой сети, а также 3 847 километров автомобильных и пешеходных дорог. Работы начались в сентябре 2024 года.