За порядком на дорогах Мангистау будут следить дроны

Контроль за дорожным движением усилят с помощью дронов. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: скриншот с видео ДП МО

Сотрудники правопорядка начали использовать дроны для мониторинга дорожной обстановки на республиканских трассах и автодорогах региона.

Беспилотные летательные аппараты будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и другие опасные манёвры. Это позволит повысить безопасность на дорогах, оперативно реагировать на нарушения и предотвращать ДТП.