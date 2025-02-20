За порядком на дорогах Мангистау будут следить дроны

Контроль за дорожным движением усилят с помощью дронов. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Сотрудники правопорядка начали использовать дроны для мониторинга дорожной обстановки на республиканских трассах и автодорогах региона.
Беспилотные летательные аппараты будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и другие опасные манёвры. Это позволит повысить безопасность на дорогах, оперативно реагировать на нарушения и предотвращать ДТП.
Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Помните: безопасность на дороге – это ответственность каждого! Берегите свою жизнь и жизни окружающих, - сообщили в областном департаменте полиции.
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