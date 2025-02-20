Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 20 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 20 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 20 февраля, проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций, по городу не запланировано.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 20 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

27 микрорайон, без питьевой воды временно останутся жители дома №44;

13 микрорайон, отключат техническую воду в жилом доме №8.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 4, 5, 11 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:

2 микрорайон, дом №19;

19 микрорайон, дом №45;

30 микрорайон, дом №168;

7 микрорайон, школа №9.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.