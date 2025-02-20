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20.02.2025, 10:39

Автомобиль протаранил магазин в Актау: владелица борется за возмещение ущерба

Общество 0 3 027 Ольга Максимова

В ноябре прошлого года продуктовый магазин в 27 микрорайоне превратился в руины – на полной скорости в него влетел автомобиль. Арендатор торговой точки утверждает, что ее даже не признали пострадавшей по делу, и добивается компенсации материального ущерба.

Фото: кадр из видео / instagram.com/112.aqtau/
Фото: кадр из видео / instagram.com/112.aqtau/

Как передает ИА «NewTimes.kz», в аварии пострадала продавщица, кассовая зона была смята, холодильники опрокинуты, а товар разлетелся по полу. Прошло уже четыре месяца, но арендатор торговой точки Надежда Коняшкина до сих пор не может добиться возмещения ущерба.

Надежды в магазине не было в момент аварии – о случившемся ей сообщили соседи.

Когда я приехала, продавца, которая работала в тот день, забирала Скорая помощь, а водителя увезли в департамент полиции. И больше я его не видела. Меня ни разу не вызвал ни участковый, который брал мои контакты, ни следователь. Не вызывали и владелицу магазина. Такое ощущение, что нас вообще не существует. Уголовное дело в отношении водителя закрыли, так как он договорился с продавцом, и она написала заявление, что претензий не имеет. А наши претензии кто будет рассматривать?, - возмущена Надежда Коняшкина.

В первые часы после аварии родственники водителя вышли на связь и даже предложили компенсацию в два миллиона тенге. Один из них даже написал расписку, но на следующий день всех родственников и след простыл.

...На утро все потерялись. Стену магазина, правда, восстановили друзья водителя, так как нельзя было оставлять его открытым – сигнализация также была повреждена при ДТП. Мой ущерб составил 5 миллионов 624 тысячи тенге. Это испорченные продукты, холодильники, кредит, долги на товар, которые мы должны были отдавать. Все подтверждено документами и накладными, - говорит Надежда.

По ее словам, основной удар пришелся на стену, у которой стояли стеклянные бутылки и напитки. Затем машина протаранила холодильник, который упал и повредил остальной товар.

Магазин превратился просто в мусорную свалку. Товаров в нем осталось всего на 970 тысяч тенге. И то, мы проделали адскую работу, чтобы очистить все от мелких стекол, убрать все это. Спустя два дня после этой аварии я написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что никто не хочет заниматься этим делом. В городской прокуратуре мне отказали. Я хочу, чтобы признали пострадавшей и меня, а не только продавца, я хочу добиться возмещения ущерба, - говорит Надежда Коняшкина.

Сейчас адвокат арендатора обратился в областную прокуратуру. Надежда надеется, что справедливость восторжествует, а водитель все же возместит нанесенный ущерб.

Напомним, 20 ноября 2024 года автомобиль протаранил придорожный продуктовый магазин. В ДТП пострадала продавец – ее зажало между полок.

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