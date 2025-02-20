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20.02.2025, 15:22

Финпирамида «Asar Baspana»: мангистауские вкладчики вложили свыше 900 млн тенге

Общество 0 3 877 Ольга Максимова

Агентство по финансовому мониторингу РК прекратило деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», осуществлявшей деятельность под видом потребительского кооператива. В нашем регионе насчитали свыше двух тысяч участников пирамиды, которые вложили порядка 940 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

С 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana». Ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний по всей стране и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей, в том числе премиального класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.  

Из этих 1,2 миллиарда тенге 940 миллионов – это средства тех самых двух тысяч вкладчиков из Мангистауской области. Всего по республике насчитали порядка 47 тысяч вкладчиков. Деятельность пирамиды в западных регионах с октября 2024 года курировал актауский офис. В связи с деятельностью пирамиды у нас выявлены несколько организаторов, арест наложен на автомобиль Lexus570, который использовали для инкассации денег, - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.   

 

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