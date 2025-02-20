Власти Актау через суд пытаются вернуть земельный участок на остановке

В настоящее время ведутся процедуры по возврату земельного участка в 15 микрорайоне в государственную собственность. Об этом сообщает Актауский городской акимат.

Фото Азамата Сарсенбаева в Instagram

Корреспондент Lada.kz направил запрос в акимат Актау с просьбой объяснить, почему торговый объект на автобусной остановке в 15 микрорайоне до сих пор не снесен, несмотря на отмену постановления о расширении территории.

В городской администрации сообщили о проводении процедуры по возврату земельного участка в собственность государства.

В 2023 году решением земельной комиссии при акимате Актау данный земельный участок был предоставлен предпринимателю. Однако в декабре 2024 года, после увеличения числа жалоб в СМИ, отделом государственно-правовой работы аппарата акима города был проведен законодательный анализ, выявивший нарушение требований Земельного кодекса. В результате постановление о предоставлении участка было отменено. В настоящее время ведутся процедуры по его возврату в государственную собственность. Этот процесс проходит сначала в досудебном порядке, а затем рассматривается в суде. Следует отметить, что возврат земельного участка в собственность государства осуществляется в судебном порядке, - заявили в акимате Актау.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Бизнесмен прокомментировал данную ситуацию. По его словам, он вел переговоры с жильцами близлежащих домов, а также проводил общественные слушания, на которых стало ясно, что жильцы непротив строительства.

Абилкаир Байпаков, глава областного центра, на встрече с жителями города сообщил, что постановление о расширении территории автобусной остановки под торговую точку отменили.

В начале года блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в Instagram сообщил, что строительство объекта на автобусной остановке в 15 микрорайоне продолжается быстрыми темпами, несмотря на отмену постановления о расширении территории остановки.