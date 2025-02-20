Мангистау занял первое место по числу заявивших о неблагоприятных или опасных условиях труда

Каждый десятый казахстанец указывает на проблемы с безопасностью своего труда. В Мангистауской области доля работников, указывающих на неблагоприятные или опасные условия труда, составила 54,7% от занятого населения. Такие данные приведены в ежегодном исследовании Бюро национальной статикики РК за III квартал прошлого года, передает DataHub.

Иллюстративное фото: АиФ

Как сообщает DataHub со ссылкой на Бюро национальной статистики, о неблагоприятных или опасных условиях на своем рабочем месте может заявить 12% от всего занятого населения Казахстана, или более 1,1 млн человек. Из них две трети составляют те, кто называет свои условия труда неблагоприятными, остальные, соответственно, говорят уже об условиях опасных.

Оценки бюро получает путем выборочного опроса, после чего данные распространяют на генеральную совокупность населения.

Данные о том, как ситуация отличается по регионам страны, можно посмотреть на иллюстрации ниже.

В Мангистауской области доля работников, указывающих на неблагоприятные или опасные условия труда, составила 54,7% от занятого населения.

Из данных следует, что у мужчин ситуация с безопасностью труда куда хуже, чем у женщин. Из 4,8 млн занятых казахстанцев мужского пола о неблагоприятных или опасных условиях заявляет чуть ли не каждый пятый, или 18%; в случае с женщинами доля опускается до 6% из примерно 4,5 млн занятых. К слову, какие причины заставляли казахстанцев говорить о том, что с условиями их труда не все хорошо? Вот несколько примеров, только нужно учесть, что респондент мог выбирать сразу несколько подходящих ему вариантов ответа:

Чаще всего работники указывали на тяжелую, напряженную физическую работу. Такой комментарий дал почти каждый третий из тех, кто говорил о неблагоприятных/опасных условиях. Еще причина довольно часто связана с тем, что работать нужно на улице (18% отметивших проблемы), а у 15% из обеспокоенных ситуацией труд и вовсе просто сопряжен с факторами, опасными для жизни.

Нередко люди отмечали и повышенное нервное напряжение – на такую проблему указывали 17% респондентов из тех, кто говорил о проблемах с безопасностью труда. Среди женщин соответствующая доля при этом гораздо выше, чем среди мужчин (29% против 13%).

Напряженная умственная деятельность тоже вошла в число причин, позволяющих говорить о неблагоприятных условиях работы. На нее посетовали 9% из тех, кто в целом говорил о небезопасности своего труда. Для женщин показатель опять же гораздо выше – 19% против 6% у мужчин. Для общего понимания: среди прочих причин могли фигурировать как более очевидные (повышенный уровень шума или загрязненности воздуха на рабочем месте, работа с опасными механизмами), так и менее тривиальные (чрезмерная монотонность труда).

В динамике доля тех, кто обеспокоен условиями своего труда, практически не меняется. За последнее десятилетие она колебалась примерно в диапазоне 10-13%.