«Непонятки» в жировках за электроэнергию: куда обращаться за разъяснениями жителям Мангистау

Компания «МРЭК», осуществляющая обслуживание населения региона по части электроэнергии, добавила новые номера телефонов, по которым можно получить консультации по всем интересующим вопросам.
Жители Актау имеют возможность получить консультацию в Центре обслуживания потребителей по адресу: 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President», 1 этаж. Также потребители могут обращаться с вопросами по контактам: +7 (705) 748-06-07, +7 (705) 748-08-09 и +7 (705) 735-85-22.
Жанаозенский городской участок сбыта АО «МРЭК» находится в микрорайоне «Мунайлы», здание №1А (БЦ «Арманда»). Номера телефонов для обращений: +7 (778) 268-45-66, +7 (777) 779-40-50 и +7 (705) 735-85-22.
Районные участки сбыта компании:
- Мунайлинский район: село Мангистау, 14 квартал, здание №24, 2 этаж. Контакты: +7 (777) 778-78-79, +7 (771) 079-30-98 и +7 (705) 748-14-94;
- Бейнеуский район: село Бейнеу, улица Д.Тажиева, здание №20Б. Контакты: +7 (777) 779-30-40, +7 (747) 592-72-92 и +7 (705) 748-14-94;
- Мангистауский район: село Шетпе, улица Орталык, здание «Ұлағат». Контакты: +7 (775) 589-41-49, +7 (777) 779-59-69 и +7 (705) 748-14-94.
- Тупкараганский район: город Форт-Шевченко, улица Кызылбаева, 26А, БЦ «Барыс Gold», 2 этаж, офис №7. Контакты: +7 (777) 779-29-59, +7 (701) 593-02-57 и +7 (705) 748-14-94. Также село Акшукур, улица Сахиева, учебный центр «Сандуғаш». Контакты: +7 (777) 778-25-25, +7 (702) 287-76-44 и +7 (705) 748-14-94;
- Каракиянский район: село Курык, улица Сатбаева, 209, 2 этаж, кабинет №134. Контакты: +7 (777) 778-38-38, +7 (701) 694-85-87 и +7 (705) 748-14-94. Также село Жетыбай, микрорайон «Ұлытас», 11/11. Контакты: +7 (777) 778-38-38, +7 (775) 334-78-86 и +7 (705) 748-14-94.
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