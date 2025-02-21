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20.02.2025, 20:33

«Непонятки» в жировках за электроэнергию: куда обращаться за разъяснениями жителям Мангистау

Общество 0 1 751 Ольга Максимова

АО «МРЭК» опубликовало мобильные и городские номера телефонов, по которым жители региона могут получить консультацию по вопросам начисления платы за электроэнергию.

Иллюстративное фото с сайта eco-kotly.ru
Иллюстративное фото с сайта eco-kotly.ru

Компания «МРЭК», осуществляющая обслуживание населения региона по части электроэнергии, добавила новые номера телефонов, по которым можно получить консультации по всем интересующим вопросам.  

Жители Актау имеют возможность получить консультацию в Центре обслуживания потребителей по адресу: 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President», 1 этаж. Также потребители могут обращаться с вопросами по контактам: +7 (705) 748-06-07, +7 (705) 748-08-09 и +7 (705) 735-85-22.

Жанаозенский городской участок сбыта АО «МРЭК» находится в микрорайоне «Мунайлы», здание №1А (БЦ «Арманда»). Номера телефонов для обращений: +7 (778) 268-45-66, +7 (777) 779-40-50 и +7 (705) 735-85-22.

Районные участки сбыта компании:

  • Мунайлинский район: село Мангистау, 14 квартал, здание №24, 2 этаж. Контакты: +7 (777) 778-78-79, +7 (771) 079-30-98 и +7 (705) 748-14-94;
  • Бейнеуский район: село Бейнеу, улица Д.Тажиева, здание №20Б. Контакты: +7 (777) 779-30-40, +7 (747) 592-72-92 и +7 (705) 748-14-94;
  • Мангистауский район: село Шетпе, улица Орталык, здание «Ұлағат». Контакты: +7 (775) 589-41-49, +7 (777) 779-59-69 и +7 (705) 748-14-94.
  • Тупкараганский район: город Форт-Шевченко, улица Кызылбаева, 26А, БЦ «Барыс Gold», 2 этаж, офис №7. Контакты: +7 (777) 779-29-59, +7 (701) 593-02-57 и +7 (705) 748-14-94. Также село Акшукур, улица Сахиева, учебный центр «Сандуғаш». Контакты: +7 (777) 778-25-25, +7 (702) 287-76-44 и +7 (705) 748-14-94;
  • Каракиянский район: село Курык, улица Сатбаева, 209, 2 этаж, кабинет №134. Контакты: +7 (777) 778-38-38, +7 (701) 694-85-87 и +7 (705) 748-14-94. Также село Жетыбай, микрорайон «Ұлытас», 11/11. Контакты: +7 (777) 778-38-38, +7 (775) 334-78-86 и +7 (705) 748-14-94.
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