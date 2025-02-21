«Непонятки» в жировках за электроэнергию: куда обращаться за разъяснениями жителям Мангистау

АО «МРЭК» опубликовало мобильные и городские номера телефонов, по которым жители региона могут получить консультацию по вопросам начисления платы за электроэнергию.

Иллюстративное фото с сайта eco-kotly.ru

Компания «МРЭК», осуществляющая обслуживание населения региона по части электроэнергии, добавила новые номера телефонов, по которым можно получить консультации по всем интересующим вопросам.

Жители Актау имеют возможность получить консультацию в Центре обслуживания потребителей по адресу: 14 микрорайон, дом №84, ЖК «President», 1 этаж. Также потребители могут обращаться с вопросами по контактам: +7 (705) 748-06-07, +7 (705) 748-08-09 и +7 (705) 735-85-22.

Жанаозенский городской участок сбыта АО «МРЭК» находится в микрорайоне «Мунайлы», здание №1А (БЦ «Арманда»). Номера телефонов для обращений: +7 (778) 268-45-66, +7 (777) 779-40-50 и +7 (705) 735-85-22.

Районные участки сбыта компании: