Как в Актау подготовились к выпадению снега

Коммунальные службы Актау готовы к прогнозируемым завтра, 21 февраля, капризам природы. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото автора

Актауский городской отдел транспорта и автодорог для очистки дорожного полотна от снега заключил договор с подрядной компанией ТОО «Строй Инвест 2020».

Компания готова приступить к ночному дежурству в случае снегопада. Для этого заготовлены четыре МАЗа и трактор для раскидывания песка, самосвал с отвалом, три автопогрузчика, автогрейдер, по четыре самосвала и «ГАЗели».

На опасных участках дорог и спусках для улучшения сцепления автошин с дорожным полотном будет использован инертный материал из песка и соли.

Призываем водителей и жителей города соблюдать правила дорожной безопасности, оснащать транспортные средства зимними шинами, - обратились в акимате Актау.

Напомним, синоптики прогнозируют 21 февраля сильный снегопад и метель.