В Актау открыли участок дороги после реконструкции

В областном центре открыли часть автодороги после реконструкции, меры помогут снизить количество заторов. Об этом сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автодорог.
Завершена укладка первого слоя асфальта на пятикилометровом участке автодороги от СпецЦОНа до автозаправки «Нурас», на котором проводится реконструкция.
Кроме того, для сокращения заторов в городе открыта дорога от автозаправочной станции «Кездесу» до памятника «Шотан батыр».
На данном отрезке строительство дороги будет продолжено. Предусмотрены работы по обустройству пешеходных дорожек, установке бордюров, освещению, - сообщили в в городском отделе пассажирского транспорта и автодор
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