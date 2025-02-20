В Актау открыли участок дороги после реконструкции

В областном центре открыли часть автодороги после реконструкции, меры помогут снизить количество заторов. Об этом сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автодорог.

Фото: Актауский городской акимат

Завершена укладка первого слоя асфальта на пятикилометровом участке автодороги от СпецЦОНа до автозаправки «Нурас», на котором проводится реконструкция.

Кроме того, для сокращения заторов в городе открыта дорога от автозаправочной станции «Кездесу» до памятника «Шотан батыр».