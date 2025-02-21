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20.02.2025, 19:14

В Мангистауской области презентована концепция развития визит-центра «Айракты»

Общество 0 656

Сегодня, 20 февраля, в селе Шетпе состоялись общественные слушания по развитию туризма в районе горы Айракты. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского районного акимата.

Фото: пресс-служба Мангистауского районного акимата
Фото: пресс-служба Мангистауского районного акимата

В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, ветераны, представители гражданского общества, защитники природы и эксперты.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул, что туризм должен быть отраслью, дающей новый импульс росту экономики. Согласно поручению Президента о развитии туризма, в регионе планируется реализация новых проектов.

В ходе общественных слушаний, проведенных в соответствии с законом, обсуждались вопросы строительства визит-центров, а также других инфраструктурных объектов, направленных на улучшение условий для туристов и местных жителей в районе горы Айракты – одной из природных достопримечательностей Мангистау.

Цель проекта – создание комфортного и благоприятного пространства для туристов. Центр позволит гостям более подробно ознакомиться с уникальной природой региона и ощутить дух традиционной культуры кочевников. Кроме того, предусматривается более бережное использование окружающей среды.

По проекту, у подножия горы Айракты будут построены глэмпинги в виде 15 геокупольных домиков, этноаул, чайхана и ресторан. Все эти объекты будут возводиться за счет собственных средств отечественного инвестора.

По словам авторов проекта, визит-центр позволит продвинуть экономику региона, увеличить количество внутренних и иностранных путешественников. Кроме того, даст возможность местным жителям открыть собственный бизнес, продавать свою продукцию и получать доход. В случае успешной реализации проекта будет создано более 50 новых постоянных рабочих мест.

Участники общественных слушаний отметили, что строительство нового туристического объекта принесет пользу всем жителям района.

Мы рады новости о том, что в Айракты построят гостиницу. Причина в том, что у нас много аулов, занимающихся животноводством. Если приезжим туристам показать верблюдов этого села и пастуха, который угостит их шубатом, приготовленным из верблюжьего мяса бешбармаком и бужы, доход обычного пастуха увеличился бы. Будут открыты новые рабочие места. У сельских таксистов также появится возможность заработать. Мы единогласно поддерживаем проект, - рассказали жители.

По итогам встречи проект был единогласно поддержан жителями.

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