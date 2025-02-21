Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 21 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 21 февраля.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 21 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в 34 микрорайоне.
С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах жилых комплексов «Гаухартас», «Қазына».
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в жилых домах №№10, 11, 12.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 21 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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