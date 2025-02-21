Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 21 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 21 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 21 февраля, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в 34 микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах жилых комплексов «Гаухартас», «Қазына».

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в жилых домах №№10, 11, 12.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 21 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

1 микрорайон, отключат питьевую воду в жилых домах №№24, 31;

2 микрорайон, питьевой воды не будет в жилых домах №№2, 6, 73;

13 микрорайон, отключат питьевую воду в жилых домах №№1, 1А, 1Б, 2, 6;

28А микрорайон, без технической воды временно останутся жители дома №3.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:

8 микрорайон, дом №5;

16 микрорайон, дом №12;

14 микрорайон, школа №1.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.