Трассы в Мангистау снова закрыты из-за непогоды

Водителей региона предупреждают о том, что все трассы республиканского и областного значения в регионе закрыты до улучшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото: Актауский городской акимат

Те граждане, которые в настоящий момент уже находятся в пути, будут сопровождены патрульными машинами полицейских до ближайшего населенного пункта. Ездить по дорогам самостоятельно на текущий момент крайне опасно, заверяют стражи порядка.

Жителей региона просят не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости и проявить понимание.

Напомним, сегодня в Мангистауской области уже закрывали трассы из-за непогоды. Однако позже сообщили, что часть из них все-таки открыли.