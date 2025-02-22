Дворцу культуры в Актау подарили новые автобусы

Два автобуса и один автомобиль «ГАЗель» получил культурно-досуговый комплекс имени Абая в рамках проекта «Актау - культурная столица Тюркского мира-2025», сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города

В связи с регулярными гастролями коллективов, а их 39, новый транспорт значительно облегчает перевозку самих воспитанников, а также костюмов, реквизита и декораций.

При содействии городского акимата дворцу культуры были переданы два автобуса марки «Daewoo» на 47 мест и один автомобиль «ГАЗель».

Данный транспорт, как отметила народная артистка РК Гульжан Талпакова, стал огромной поддержкой.

Слова благодарности выразил и руководитель отдела культуры РК, художественный руководитель КДК имени Абая Кудайберген Ахметов.



