Волонтерам-поисковикам нужна помощь в Актау

Открывшие офис в здании молодежного центра в 6 микрорайоне волонтеры « Lider.kz » обращаются за поддержкой к жителям.

Фото предоставили волонтеры

Грантов в этом году, по словам основателя волонтерского движения - Давида Миникаева, организация не получила. Финансирования нет с прошлого года. Ряды же добровольцев пополняются.

В марте и на протяжении года мы планируем периодически проводить бесплатные мероприятия по обучению оказания первой помощи для всех желающих, но нам необходима материальная база, - отметил руководитель «Lider.kz».

Организации прежде всего нужны принтер, ноутбук или компьютер. Также волонтеры хотят обновить базу поискового оборудования: рации, фонари, жилетки, квадрокоптер. За три года существования фонда все устройства существенно износились.

Требуются бинты, жгуты, турникеты, носилки и повязки. В случаях ЧС или иных катастроф, как отметил Давид Миникаев, у волонтеров будет все необходимое при себе для оказания первой медицинской помощи. Они не будут нуждаться в снабжении.

Стоит отметить, курс первой помощи волонтерам проводил Александр Попович. Он является инженером по безопасности и охране труда, санитарным инструктором и тактическим медиком.

Участники освоили базовые навыки реанимации, научились оказывать помощь при травмах, кровотечениях и потери сознания.

В конце месяца планируется проведение еще двух обучающих тренинга. Желающие принять участие могут написать в Instagram.

Эти знания могут спасти чью-то жизнь в критический момент, ведь каждая минута имеет значение, - отметил Давид Миникаев.

В организацию по-прежнему набираются добровольцы.

Подробную информацию можно получить по телефону 8(700)911-72-92 (Давид).