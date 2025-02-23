Требования к регистрации мопедов ужесточат в Мангистау

С 5 апреля 2025 года вступят в силу законодательные изменения в отношении мопедов. Согласно новым правилам, мопеды будут приравнены к техническим транспортным средствам и потребуется обязательная регистрация, сообщили в департаменте полиции региона.
Требования к водителям мопедов:
• Наличие водительских прав (категории А1, А или В);
• Документ, подтверждающий прохождение техническим осмотром транспортного средства;
• Наличие полиса страхования гражданской ответственности.
Для регистрации мопедов водителям необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения в Актау. Для регистрации необходимы следующие документы:
• Удостоверение личности (можно предоставить в электронном виде);
• Технический документ или информация о технических характеристиках мопеда;
• Заполнить заявку;
• Проведение судебно-медицинской экспертизы (проводится сотрудниками экспертно-криминалистического отдела Департамента внутренних дел Мангистауской области).
Государственная пошлина:
• За регистрацию мопеда – 0,25 МРП (1125 тенге);
• Для получения государственного номерного знака – 1,4 МРП (5 505 тенге);
С 5 апреля 2025 года будет запрещено управлять незарегистрированными мопедами и использовать их без водительского удостоверения. Владельцам мопедов необходимо пройти предварительную регистрацию, а гражданам, не имеющим водительского удостоверения, начать обучение в автошколах для получения соответствующих прав.
Полиция призывает граждан регистрировать мопеды и получать водительские права заранее, а не откладывать это на последний момент.
Для получения дополнительной информации можно звонить по следующим номерам с 09:00 до 19:00: 8-701-777-43-62; 8-775-991-77-77; 47-45-89.
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