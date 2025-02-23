Незаконную продажу алкоголя выявили в Актау

О факте незаконной реализации алкогольной продукции в магазине «Алихан» в 32В микрорайоне сообщили в управлении полиции Актау.

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Проверка была проведена полицейскими совместно с сотрудниками городской прокуратуры 22 февраля.

На индивидуального предпринимателя составлен протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК.

Данная статья предусматривает штраф физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 25 МРП (98 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП (589 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой.

А занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.