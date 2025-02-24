Бухгалтеру из Актау пришлось восстанавливаться на работе через Верховный суд

Ведущего бухгалтера из Актау не устроили изменения в условиях труда – работодатель был намерен перевести ее работать в Жанаозен. Руководство приняло решение об увольнении сотрудницы лишь на основании ее отказа работать в другом городе. Как оказалось, такие действия были незаконными. Добиваться справедливости бухгалтеру пришлось через Верховный суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото с сайта azh.kz

По информации Верховного суда, истец – ведущий бухгалтер из Актау – с 2020 года трудилась в одном из ТОО. В 2024 году работодатель, ссылаясь на производственную необходимость и изменения условий организации труда, поменял место ее деятельности на Жанаозен. В тот же день сотруднице вручили уведомление. Она, в свою очередь, отказалась от ознакомления с документом, о чем был составлен акт.

Приказом работодателя от 26 апреля трудовой договор с бухгалтером был прекращен на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 58 Трудового кодекса ввиду отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда.

При этом заявление сотрудницы компании об обжаловании указанного приказа согласительная комиссия не рассмотрела ввиду пропуска срока. Так как права бухгалтера были нарушены, она решила обратиться в суд, чтобы оспорить свое увольнение. Однако местные суды отказали ей в иске, посчитав увольнение законным.

Бухгалтеру пришлось обратиться в Верховный Суд Казахстана, который пересмотрел дело по следующим основаниям:

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 58 Трудового кодекса трудовой договор с работником подлежит прекращению в случаях отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда;

исходя из смысла данной нормы закона, в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. Допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу, отвечающую требованиям вакансии, имеющейся в данной местности.

Верховный суд указал, что работодатель не имел права менять определенные сторонами условия труда работника, а отказ от предложенной работы в другом городе не может считаться изменением условий труда и являться основанием для расторжения трудового договора.

Работодателем фактически осуществлен перевод на другую работу, а не изменение условий труда. Соответственно, такой перевод был возможен только с согласия работника.

В результате по делу было принято новое решение о восстановлении бухгалтера в прежней должности и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, с оплатой за счет работодателя услуг представителя истца в суде.

Ранее Lada.kz сообщала о жительнице региона, которая отсудила алименты на свое содержание у экс-супруга. Подробнее по ссылке.