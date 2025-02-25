Слезы счастья: женщина спустя 16 лет нашла своего племянника в Актау

Трогательная встреча женщины, которая спустя 16 лет нашла своего племянника, прошла в войсковой части 25744. Историей со счастливым концом после долгих лет разлуки поделилась пресс-служба Актауского гарнизона.

Фото: кадр видео

Как рассказали в Актауском гарнизоне, Эльвира 16 лет назад потеряла свою родную сестру, которая трагически ушла из жизни. У родственницы остался двухлетний сын Асхат. Отец забрал ребенка с собой и переехал в Казахстан, где создал новую семью. Воспитанием маленького Асхата занимались бабушка с дедушкой.

Эльвира все это время не теряла надежды на воссоединение со своим племянником. И вот, спустя много лет, она узнала, что 18-летний парень в данный момент служит в армии в Мангистауской области. Женщина сразу же обратилась за помощью к представителю комитета солдатских матерей Гульмире Жанысбаевой, которая не смогла не пойти навстречу.

Выяснилось, что племянник Эльвиры служит в войсковой части 25744, расположенной в Актау. Несколько месяцев командир части, заместитель командира по воспитательной и идеологической работе, психолог, а также представители комитета солдатских матерей психологически подготавливали Асхата ко встрече с родной тетей. В это время Эльвира поддерживала связь с племянником по телефону.

Долгожданное воссоединение двух родственников прошло в войсковой части 25744 и было запечатлено на видео.

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