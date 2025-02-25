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25.02.2025, 10:10

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 25 февраля

Общество 0 1 622 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 25 февраля.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 25 февраля, проведение планово-предупредительных работ, за исключением аварийных ситуаций, по городу не запланировано.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 25 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

  • 15 микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома №47;
  • 26 микрорайон, отключат питьевую воду в жилом доме №1;
  • 30 микрорайон, питьевой воды не будет в жилых домах №№166, 167, 168, 169, 181, 183;
  • 34 микрорайон, питьевой воды не будет в жилых домах №№5, 6;
  • без питьевой воды останутся жители микрорайона «Толкын-1».

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 32В микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:

  • 2 микрорайон, дом №21;
  • 13 микрорайон, дом №24;
  • 14 микрорайон, дом №46;
  • 30 микрорайон, дом №167.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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