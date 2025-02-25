Сколько власти потратят на оформление Актау к праздникам?

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства готов потратить более 389 миллионов тенге на оформление города к праздникам в текущем году. Об этом Lada.kz стало известно из информации, размещенной на портале госзакупок.

Фото Рашида Исмагилова

Открытый конкурс «Эстетическое оформление Актау к государственным праздникам» на сайте госзакупок разместили 21 февраля. Сумма лота – 389 022 160 тенге.

Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, в этом году было решено отказаться от проведения отдельного конкурса на декор областного центра к новогодним праздникам и включить его в тендер на оформление города к официальным праздникам.

Баннеры, билборды, малые архитектурные формы (МАФ), каркасные композиции, флаги – эти и некоторые другие предметы декора перечислены в технической спецификации конкурса.

Срок окончания приема заявок – 28 февраля.

Напомним, ранее власти закупили для областного центра две 20-метровые искусственные елки и новые МАФ.

Автор: Ольга Максимова