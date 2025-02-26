Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 26 февраля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 26 февраля.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 26 февраля планово-предупредительные работы в городе не запланированы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 26 февраля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

6 микрорайон, без питьевой воды останутся жители дома №15;

12 микрорайон, техническую воду отключили в домах №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 17А, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 67, 68, 69, детские сады № 31,№32, а также торговом доме «Ынтымақ» в 11 микрорайоне;

22 микрорайон, отключат техническую воду в жилом доме №7Б;

без питьевой воды останутся жители микрорайона «Толкын-1».

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 4, 7, 11, 13 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отсутствие отопления в следующих микрорайонах:

14 микрорайон, дом №46;

31 микрорайон, дом №13/1.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.