Более 100 миллионов тенге акимат Мангистау готов потратить на покупку семи автомобилей

На сайте госзакупок появился лот, в котором указано, что управление делами акимата Мангистауской области намерено приобрести семь кроссоверов общей стоимостью порядка 102 миллионов тенге, передает Lada.kz .

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На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что коммунальное государственное учреждение «Управление делами акимата Мангистауской области» объявило тендер на приобретение транспортных средств. В одной заявке указаны два лота: первый предусматривает покупку одного автомобиля за 18 990 000 тенге, а второй — приобретение шести автомобилей на сумму 83 340 000 тенге (13 890 000 за единицу).

В общем на эти цели из бюджета чиновники готовы выделить 102 миллиона 330 тысяч тенге.

Приём заявок на участие в конкурсе начался 24 февраля 2025 года и завершится 3 марта в 9 утра.

Согласно технической спецификации первого лота, на покупку одного автомобиля следует следующее:

Тип кузова: кроссовер, автомобиль - новый, без пробега. Год выпуска автомобиля - не менее 2024 года. Тип привода: не менее 4WD. Тип топлива: бензин. Объем: не менее 2 497 см3. Макс. скорость: не менее 198 км/ч. Минимальный дорожный просвет: не более 177 мм. Топливный бак: не менее 67 л. Расход топлива городской/загородный/смешанный: не менее 11,4 / 6,9 / 8,5 (л/100 км). Максимальная мощность: не менее 194 / 6 100 (л. с. при об/мин). Максимальный крутящий момент: не менее 246 / 4 000 (Н•м при об/мин). Габаритные размеры: длина, ширина, высота, не менее 4830x1900x1770 мм. Снаряженная масса, кг, мин-макс: не менее 1795~2040. Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA). Ассистент предотвращения столкновений спереди не менее 1.5 (FCA). Ассистент следования полосы движения не менее 2.0 (LFA). Интеллектуальный круиз-контроль (SCC). Ручной ограничитель скорости (MSLA). Передние, боковые подушки и шторки безопасности. Антиблокировочная тормозная система (ABS). Система динамической стабилизации (ESC). Система помощи при спуске (DBC). Система помощи при трогании на уклоне (HAC). Система экстренного торможения для предотвращения вторичных столкновений (MCB). Усовершенствованная система оповещения о присутствии пассажира на заднем сиденье (ROA). Иммобилайзер. Датчик парковки спереди и сзади. Отделка сидений кожей. Цифровая панель приборов не менее 4.3". Информационно развлекательная система с дисплеем не менее 12.3". Отделка рулевого колеса кожей. Атмосферная подсветка салона. Диодное освещение салона. Шторки на задних дверях. Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла. Регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету. Регулировка водительского сиденья по высоте. Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя. Электропривод двери багажника. Электронный селектор выбора режима движения. Электронный стояночный тормоз EPB + Autohold. Датчики света и дождя. Активные воздушные заслонки. Система контроля давления в шинах. Все электростеклоподъемники с режимом Auto. Беспроводная зарядка для мобильных устройств. Двухзонный климат-контроль с функцией анти запотевания окон. Подогрев передних и задних сидений. Электропривод боковых зеркал (с подогревом). Обогрев лобового стекла. Подогрев рулевого колеса. Воздуховоды для задних пассажиров. Дополнительный электрический отопитель салона PTC. Подогрев форсунок омывателя лобового стекла. Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. Светодиодные фары (мульти рефлекторного типа). Светодиодные дневные ходовые. Габаритные огни. Светодиодные задние фонари и противотуманные фары. Легкосплавные диски не менее 18'' c шинами не менее 235/60R18. Гарантийный срок на автомобиль не менее 60 месяцев или 100 000 км пробега, что наступит ранее, - говорится в технической спецификации.

Судя по предоставленным характеристикам, наиболее подходящим автомобилем является Hyundai Santa Fe 2.5 GDI+MPI AT 4WD High-Tech.

Исходя из характеристик, указанных в технической спецификации второго лота на приобретение шести автомобилей, можно предположить, что речь идет о кроссовере Hyundai Mufasa.

Следует отметить, что указанные марки автомобилей являются предположительными.

Также на сайте государственных закупок Республики управление делами акимата Мангистауской области объявило тендер на транспортные услуги (аренда автотранспорта) по обеспечению служебными автомобилями руководителей местных исполнительных органов.

Наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Плановая сумма – 255 357 142.85 тенге за год.

Приём заявок на участие в конкурсе начался 25 февраля 2025 года и завершится 28 февраля.

Количество арендуемых транспортных средств – 47 единиц. В случае технической неисправности транспортных средств необходимо иметь 8 единиц резерва. Срок оказания услуги: на 10 (десять) месяцев 01.03.2025 г. по 31.12.2025 финансового года (включительно). Поставщик должен обеспечить: проверку технического состояния ежедневно на специальном посту или на месте постоянной стоянки (хранения) автотранспортного средства ответственным техническим работником (механиком-контролером); прохождение предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование водителей медицинским работником; бесперебойную работу автотранспортных средств, предоставление Заказчику в чистом, технически исправном состоянии, и должны быть укомплектованы огнетушителем, аптечкой первой медицинской помощи, запасным колесом, домкратом, знаком аварийной остановки; обеспечить высокую исполнительскую дисциплину водителей автотранспортных средств, неукоснительное соблюдение регламента работы водителями в ходе оказания услуг; обязательное знание водителями города Актау, Мангистауской области и безопасное управление автотранспортом с соблюдением Правил дорожного движения; основные требования к внешнему виду водителей - практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида, - говорится в технической спецификации.

Напомним, в начале года на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал министров "затянуть пояса" и тотально экономить бюджет.